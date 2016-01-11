Поднимите руку те, кто люто ненавидит принудительное ранжирование постов в френд-ленте Фейсбука! И не понимает, по какому принципу он работает. И почему вот этот тупой заплесневелый от старости пост показан вверху ленты, а вот этот шикарный свежак не показан вообще! Устав беситься от такой принудиловки, мы решили разобраться, как это работает. И оказалось, что ранжирование постов в ФБ зависит только лично от нас самих. И ещё от наших друзей, ага.
Читать дальше
Самое известное в мире приложение для работы с текстом – это, конечно же, Microsoft Word. Несмотря на то, что в этом текстовом «комбайне» есть всё, и даже более того, существует большое количество полезных утилит, упрощающих работу с текстами и дополняющих текстовый редактор разными полезными фичами. В этом обзоре мы расскажем о наиболее полезных из них.
Читать дальше
Сервис облачного хранения файлов Google Drive – не просто удобный инструмент хранения данных. При правильном использовании он может стать высокопроизводительным средством совместной работы над документами, идеальным помощником в удаленной работе. Вот несколько советов, которые помогут сделать работу с Google Drive более эффективной и удобной.
Читать дальше
Собрать презентабельный сайт для бизнеса или личных целей — эта задача давно уже перестала быть уделом исключительно разработчиков и веб-дизайнеров и привилегией толстосумных клиентов. Сегодня профессиональный веб-ресурс может сделать хоть ребёнок. Существует целый набор онлайн-сервисов, которые помогут получить готовый сайт быстро и дёшево, а то и вовсе бесплатно. Сегодня рассказываем про сервис готовых сайтов 1C-UMI.
Читать дальше
Умение подать свою идею или товар очень важно для достижения успеха, и в этом деле как нельзя лучшим помощником служат презентации. В мире программного обеспечения наиболее популярным инструментом создания презентаций является Microsoft PowerPoint и, если им грамотно пользоваться, он может стать незаменимым помощником.
Читать дальше
С одной стороны, для пользователей смартфонов доступно огромное количество разнообразных приложений, с другой стороны – на управление ими всеми и поиск среди установленных программ тратится много времени. Упростить эти действия можно с помощью специальных мобильных приложений для быстрого доступа — «лончеров». Они способны ускорить наше взаимодействие со смартфоном – они представляют собой группы, в которые можно собрать наиболее распространенные задачи и функции, например, голосовой вызов, отправку текстового сообщения, блокировку экрана и многое другое.
Читать дальше
Огромное число людей во всем мире сегодня делится моментами своей жизни с друзьями и знакомыми, выкладывая фотографии на страницы сервиса фотоблогов Instagram. По последним подсчетам, аудитория Instagram превысила 400 млн активных пользователей и продолжает расти.
Как и другие социальные сети, Instagram постоянно развивается и обновляется, предоставляя своим пользователям все новые и новые возможности для общения. В этой статье вы найдёте 10 трюков использования Instagram, которые помогут вам стать профессионалами в этой соцсети, которые сделают вашу социальную жизнь более разнообразной, а ваши публикации интересными и неподражаемыми.
Читать дальше
На конференции Facebook F8 для разработчиков, которая закончилась в Сан-Франциско, компания Facebook сделала несколько интересных анонсов, а также рассказала о своих десятилетних планах. Аналитики считают, что некоторые анонсы Facebook уже в ближайшем будущем изменят и то, как мы используем интернет, и интерес инвесторов к тем или иным проектам.
Читать дальше
Собственный сайт сегодня необходим и кафе, и магазину, и фотографу, и архитектору — он поможет получить представительство в Сети и зарабатывать, привлекая аудиторию через интернет. Создать сайт можно и в веб-студии – в этом случае вы получите результат за немалые деньги. А можно воспользоваться онлайн-конструкторами, с помощью которых любой человек сможет создать своё интертет-представительство без особенных усилий и затрат. Онлайн-конструктор сайтов Wix очень популярен в мире. Конструктор сайтов Wix позволит создать интернет-магазин, сайт-визитку или лендинговую страницу.
Читать дальше
В современном доме бытовой техникой можно считать не только кухонный комбайн, микроволновую печь и многофункциональную стиральную машину. Смартфон с установленными на нём приложениями может быть таким же полезным помощником в хозяйстве – главное знать, какие приложения существуют и какие могут помочь. В нашем сегодняшнем обзоре – подборка нескольких таких программ.
Читать дальше